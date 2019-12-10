وكالات- إقتحم نشطاء مقر رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات صباح اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2019، وطالبوه بالاستقالة على خلفية التحقيقات بشأن مقتل الصحفية الاستقصائية دافني كروانا جاليتزيا.
ودخل نحو 30 ناشطا من جماعة جرافيتي اليسارية المقر في فاليتا ونظموا اعتصاما، وقاموا بالقرع على الطبول وترديد كلمات مثل " مافيا"و "مجرمون".
وجرى إصدار أوامر للصحفيين الذين تمكنوا من التسلل إلى داخل المبنى بمغادرته، ولكن شوهد متظاهرون آخرون، بينهم شقيقتا كروانا جاليتزيا، بعد فترة قصيرة يطالبون بالانضمام للاعتصام.
وكان موسكات قد قال إنه سوف يستقيل في منتصف جانفي المقبل في ظل ضغوطات قوية، بعد استجواب رئيس الاركان حول مقتل الصحفية في أكتوبر 2017
وربطت شهادة أدلى بها شخص على صلة بقضية قتل الصحفية في تفجير سيارة بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ومحاولات التستر على الجريمة.
وكان الآلاف قد احتشدوا في شوارع فاليتا ليلة أمس الأحد، وطالبوا باستقالة موسكات على الفور.
وقالت جماعة جرافيتي في بيان" الفساد في صفوف أعلى مستوي سياسي ليس القضية المقلقة الوحيدة التي نواجهها كدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مالطا / نشطاء يقتحمون مقرّ رئيس الوزراء ويطالبونه بالإستقالة على خلفيّة مقتل الصحفيّة الإستقصائيّة دافني كروانا جاليتزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.