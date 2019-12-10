مالطا / نشطاء يقتحمون مقرّ رئيس الوزراء ويطالبونه بالإستقالة على خلفيّة مقتل الصحفيّة الإستقصائيّة دافني كروانا جاليتزيا

وكالات- إقتحم نشطاء مقر رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات صباح اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2019، وطالبوه بالاستقالة على خلفية التحقيقات بشأن مقتل الصحفية الاستقصائية دافني كروانا جاليتزيا.

ودخل نحو 30 ناشطا من جماعة جرافيتي اليسارية المقر في فاليتا ونظموا اعتصاما، وقاموا بالقرع على الطبول وترديد كلمات مثل " مافيا"و "مجرمون".

وجرى إصدار أوامر للصحفيين الذين تمكنوا من التسلل إلى داخل المبنى بمغادرته، ولكن شوهد متظاهرون آخرون، بينهم شقيقتا كروانا جاليتزيا، بعد فترة قصيرة يطالبون بالانضمام للاعتصام.

وكان موسكات قد قال إنه سوف يستقيل في منتصف جانفي المقبل في ظل ضغوطات قوية، بعد استجواب رئيس الاركان حول مقتل الصحفية في أكتوبر 2017

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وربطت شهادة أدلى بها شخص على صلة بقضية قتل الصحفية في تفجير سيارة بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ومحاولات التستر على الجريمة.

وكان الآلاف قد احتشدوا في شوارع فاليتا ليلة أمس الأحد، وطالبوا باستقالة موسكات على الفور.

وقالت جماعة جرافيتي في بيان" الفساد في صفوف أعلى مستوي سياسي ليس القضية المقلقة الوحيدة التي نواجهها كدولة".