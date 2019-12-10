الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات تمنع روسيا من المشاركة في الأولمبياد لأربع سنواتٍ

وكالات - قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "الوادا" منعت روسيا من المشاركة في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2019، بسبب التلاعب في نتائج إختبارات الـمنشطات.
وأصدرت اللجنة التنفيذية في "الوادا" قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط بإختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.
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