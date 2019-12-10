الرئيس الفلسطيني يهدد إسرائيل بإلغاء جميع الاتفاقيات

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، في حال إقدامها على ضم غور الأردن.
وقال عباس خلال كلمته في افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله: "بالنسبة للصهاينة نحن قلناها ونقول: "إذا قرر الكيان أن يضم الأغوار والبحر الميت، فأنا أقول وأتحمل المسؤولية لوحدي: يجب أننلغي كل الاتفاقيات بيننا وبينهم"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال، يوم الأحد الماضي، إنه "يريد اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على غور الأردن".
وبشأن الانتخابات، قال الرئيس الفلسطيني إن "كل الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات، وإننا ذاهبون
وأكد أنه "لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس"، مشددا على أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.
وتابع الرئيس الفلسطيني أن "موضوع محاربة الفساد هو موضوع هام جدا لنا، وخطير جدا، ونحن قررنا أن نحاربه باعتباره آفة تصيب شعوب الأرض كلها، ونريد أن نستأصله من هذا البلد".
ووجه الشكر إلى الدول الأوروبية على موافقها ودورها وعلى رأيها في حل الدولتين.
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