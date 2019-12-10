اليوم.. ترامب يستقبل لافروف في البيت الأبيض خلف أبواب مغلقة

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في المكتب البيضاوي بعد ظهر اليوم، ويعقد معه اجتماعًا مغلقًا، حسبما جاء في جدول أعمال الرئيس الأمريكي.
جاء في هذا الجدول: "يلتقي الرئيس ترامب معوزير الخارجية الروسي لافروف في المكتب البيضاوي في اجتماع مغلق أمام الصحافة، في فترة ما بعد الظهر"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
يصل لافروف إلى واشنطن، اليومالثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي قبيل الظهيرة نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ثم يعقد معه اجتماعًا ثانيًا في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (20.00 بتوقيت موسكو) على أن يعقب ذلك غداء عمل يعقد بعده الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، حسبما جاء في جدول أعمال وزارة الخارجية الأمريكية.
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