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رصاصة طائشة في منزل نتنياهو

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 أصيب حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البارحة برصاصة أطلقت بطريق الخطأ.

 نقلت مصادر فلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس

ويبلغ من العمر 22 عامًا أصيب في يده بجروح طفيفة، ونقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادث، فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساته.

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