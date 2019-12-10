تعليق المبعوث الأممي لسوريا على مقترح نقل أعمال الدستورية السورية لدمشق

اعتبر المبعوث الأممي الخاص لشؤون سوريا غير بيدرسن، أن البت في مسألة نقل جلسات لجنة صياغة الدستور إلى دمشق من عدمه، يعود للسوريين أنفسهم.

وقال بيدرسن للصحفيين اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في الجولة الـ14 من المباحثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "هذا شأن السوريين"،

حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق طالب رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، بنقل أعمال اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق، مع استمرار عملها تحت رعاية الأمم المتحدة.