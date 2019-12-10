أمريكا تفرض عقوبات على السيل التركي لنقل الغاز الروسي لأوروبا

وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ علىفرض عقوبات على خطوط "نورد ستريم - 2" و "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك ضمن مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار، أي بزيادة 3% عن هذا العام، بحجة مواجهة روسيا.

وجاءت هذه الموافقة ضمن سلة اتفاقات متكاملة بين الحزبين، حسبما ورد في نص الوثيقة التي نشرت

على موقع اللجان.

وأشار الكونجرس إلى أنهم وافقوا على "تخصيص 738 مليار دولار للميزانية الدفاعية، منها 71.5 مليار دولار لتمويل العمليات في الخارج"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال بيان الكونجرس: "قانون مخصصات ميزانية الدفاع الوطني للعام المالي 2020 يفي بأحد الواجبات الدستورية الأكثر أهمية في الكونجرس، أي توفير الدفاع العام،

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ويضع هذا الاتفاق بين الحزبين والمجلسين، قواتنا وأمن أمريكا في المقام الأول".

وأشار البيان إلى أنه تمت زيادة حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 1.5 مرة إلى 300 مليون دولار.

وكانت ميزانية الدفاع الأمريكية في عام 2019 المالي تبلغ 716 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 20 مليار دولار من عام 2018. وتلجأ الإدارة الأمريكية والكونجرس معا إلى زيادات مضطردة في ميزانية الدفاع كل عام، بحجة ضرورة تخصيص أموال "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات.

وبعد الموافقة على الوثيقة، يجب أن يوقع عليها الرئيس الأمريكي.