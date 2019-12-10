الرئيس الأوكراني : بوتين لديه ميكانيكا حيوية مختلفة والتفاوض معه صعب

وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين،بعد أول لقاء بينهما، بأن لديه ميكانيكا حيوية مختلفة، مضيفا أن المباحثات كانت صعبة وانتهت بـ"التعادل".

وقال زيلينسكي للصحفيين في أعقاب اجتماع عقده مع بوتين في إطار قمة رباعية النورماندي في باريس أمس الاثنين: "كانت هناك بعض التنازلات.. لا أدري من تغلب على من، والأحرى بنا أن نتحلى باللهجة الدبلوماسية الآن، لا نزال في بداية الحوار. دعونا نقول إنه

تعادل حتى الآن"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشار زيلينسكي إلى أن الاجتماع استغرق أكثر مما كان مخططا له، وقال: "لقد خصص للقاء 20 دقيقة لكنه استغرق نحو ساعة، وجرى على مرحلتين، الأولى اجتماع بحضور أعضاء الوفدين والثانية لقاء على انفراد. هل يمكننا التوافق؟ إنه أمر صعب لكن عشنا اليوم لحظات توصلنا فيها إلى نوع

من التوافق حول بعض المسائل".

ولفت زيلينسكي إلى أن هناك اختلافا بينه وبين بوتين في طريقة التفاوض.

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واعتبر زيلينسكي أن الاحتجاجات التي شهدتها كييف على مدى اليومين الأخيرين، استغلها بوتين كورقة ضد أوكرانيا خلال المباحثات.

وفي إشارة إلى قيام آلاف من أنصار الأحزاب والقوى المعارضة بنصب خيام أمام القصر الرئاسي وسط كييف، في محاولة لمنع الرئيس من "الرضوخ لشروط بوتين" وإبرام اتفاقات "تناقض المصالح القومية الأوكرانية".

في الوقت نفسه، اعتبر زيلينسكي أن القيام بمثل هذه الأعمال هو حق للشعب، وإن كان ذلك يسبب مشاكل له في أداء مهامه.