اليوم .. الرياض تحتضن القمة الـ 40 لدول الخليج بحضور قطري

تنطلق اليوم الثلاثاء؛ بالعاصمة السعودية الرياض؛ اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



ومساء أمس؛ عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال الدورة التحضيرية الـ145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون تمهيداً لعقد القمة الخليجية.



ويتوقع أن تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.



وشارك وفد من دولة قطر، في اجتماع تحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية ”قنا“.



وبحسب الوكالة، فإن الوفد ”شارك في اجتماع عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الخليجية الـ40“.



وفي الثالث من الشهر الجاري وجه العاهل السعودي الملك سلمان بعد عبد العزيز، الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بين حمد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في القمة.



وكلّف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، بترؤس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء.



وتعقد قمة الرياض؛ في ظل الحديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل للأزمة الخليجية، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

