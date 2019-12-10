اختفاء طائرة عسكرية تشيلية تقل 38 شخصا بعد ساعة من إقلاعها
يمن شباب نت
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 - 09:49 صباحاً
[ اختفاء طائرة عسكرية تشيلية تقل 38 شخصا بعد ساعة من إقلاعها ]
رجحت القوات الجوية التشيلية، الثلاثاء، تحطم طائرة نقل عسكرية كانت في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا، بعد فقدان الاتصال بها بساعات.
وقالت في بيان الثلاثاء: "نعد أن طائرة Hercules C130 تحطمت بعد مرور 7 ساعات على فقدان الاتصال بها".
والطائرة انقطع الاتصال بها في وقت سابق عندما كانت في طريقها لتنفيذ مهام دعم لوجستية لصيانة منشآت القاعدة التشيلية في القطب الجنوبي.
وكانت الطائرة تقل 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا.
وأقلعت عند حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (08:00 ت.غ) من مدينة بونتا أريناس جنوبي تشيلي، وفُقد الاتصال بها بعد حوالي ساعة من التحليق.
وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة. ولم يعرف حتى الساعة مصير ركاب الطائرة.
الأناضول
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء طائرة عسكرية تشيلية تقل 38 شخصا بعد ساعة من إقلاعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.