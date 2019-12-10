كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج ترفض الخضوع لمطالب المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعدت زعيمة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى تقديم المزيد من التنازلات للمتظاهرين الذين ساروا في مسيرات سلمية بمئات الآلاف في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

تطالب حركة الاحتجاج التي دامت ستة أشهر بخمسة مطالب، بما في ذلك انتخاب كل من زعيم هونج كونج والمشرعين مباشرة والتحقيق بشكل مستقل في تصرفات الشرطة ضد المتظاهرين. وكان المطلب الوحيد الذي تم تلبيته هو سحب تشريع التسليم المقترح الذي أثار الحركة في يونيو.

لكن أوضحت زعيمة المدينة كاري لام أنها لن تتزحزح عن موقفها. وقالت: "بالنسبة للمطالب الأخرى، يتعين علينا فعلًا الالتزام ببعض المبادئ المهمة. إذا كان هناك مطلب معين يتطلب منا أن ننحرف عن القانون، وليس دعم سيادة القانون في هونغ كونغ، أو القيام بأشياء تتجاوز الواقع، لن أوافق على قبول هذه المطالب ".

أحد مطالب حركة الاحتجاج هو العفو عن أكثر من 6000 شخص معتقل، وقالت لام إن ذلك لم يكن ممكنًا من الناحية القانونية.

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كانت مسيرة الاحتجاج يوم الأحد في جزيرة هونغ كونغ واحدة من أكبر المسيرات منذ بدء المظاهرات الجماهيرية ضد مشروع القانون الذي تم سحبه الآن، والذي كان سيسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين.

قدر المنظمون مشاركة ما يقرب من 800000 شخص في التجمع. هتف المتظاهرون "خمسة مطالب"، ورفعوا خمسة أصابع.

وقالت لام إن المسيرة "تعكس الحريات التي يتمتع بها أهالي هونج كونج" وأظهرت أن "كل هذه الاتهامات من مختلف الجهات بأننا نقضي على حريات الناس لا أساس لها".

