سولسكاير: راشفورد بإمكانه الوصول لمستوى كريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، أن لاعب فريقه ماركوس راشفورد، بإمكانه الوصول إلى مستوى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأحرز راشفورد في الفوز 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم ويعادل أفضل حصيلة في مسيرته مع الوصول إلى منتصف المسابقة.

ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولسكاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.

وأضاف المدرب "نعم إنه من السهل جدا المقارنة بينهما. نفس المهارة والتكوين الجسماني والسلوك والإمكانيات.. كل شيء. يملك الشاب كل الفرص ليصبح لاعبا من الطراز الرفيع. دعونا نأمل أن يستمر هكذا".

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وسبق أن تعرض راشفورد لانتقادات بسبب افتقاره للحسم أمام المرمى لكنه يتألق تحت قيادة المهاجم السابق سولسكاير الذي أحرز 126 هدفا في 366 مباراة كلاعب سابق في صفوف اليونايتد.

وينتظر المدرب النرويجي المزيد من راشفورد في الفترة المقبلة.

وقال "طالما واصل التحلي بالإيجابية واللعب المباشر والتفكير في الوجود أمام المرمى واستغلال الفرص فإنه سيسجل الأهداف".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز وسيواجه ألكمار في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.