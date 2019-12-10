القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" في شبهات قيام 5 شرطيين من منطقة شمالي البلاد، بسرقة ذخيرة وأسلحة من مكان عملهم والتجارة بها. ووفقا لـ"ماحش" فإن التحقيق يجري أيضا مع 3 مواطنين في هذه الشبهات.
ونسبت لأفراد الشرطة شبهات بسرقة ذخيرة وقنابل من مكان عملهم، وجرى اعتقالهم والتحقيق معهم، مؤخرا، ولاحقا تمّ تمديد اعتقالهم بقرار من المحكمة.
ووفقا لما لبيان أصدرته وزارة القضاء فإنّ ثلاثة من بين أفراد الشرطة يعملون بقسم الخدمات اللوجستية في الشرطة واثنين آخرين يعملان في شرطة "حرس الحدود"، نسبت إليهم جميعا شبهات التجارة بالمعدات القتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 5 أفراد من الشرطة بشبهة سرقة أسلحة وبيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.