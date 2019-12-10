نابولي يقيل أنشيلوتي ويحدد خليفته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة نابولي الإيطالي قامت بإقالة المدرب، كارلو أنشيلوتي، من تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وعانى نابولي تحت قيادة أنشيلوتي مؤخرًا، حيث لم يُحقق أي انتصار في آخر 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إدارة نابولي قررت إقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو غاتوزو المدير الفني السابق لميلان.

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وأضافت "كان من المُعتقد أن انتصار نابولي على جينك في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء ربما كان سيُنقذ أنشيلوتي، لكن القرار اتخذ بالفعل".

وزادت "لقد وقع غاتوزو على عقد مع نابولي لمدة 18 شهرًا".

ويبدو أن أنشيلوتي على علم بهذا القرار، حيث صرح مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي "لا أخشى ولا أنزعج من أن يقيلني النادي يوما ما أو أن أرحل. إذا توافرت ظروف معينة، يجب الاستمرار معا، وإلا من الصحيح أن ننهي ارتباطنا".