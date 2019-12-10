من هي العراقية عفيفة اسكندر التي احتفل "جوجل" بذكرى ميلادها الـ98

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

احتفل محرك البحث العالمى "جوجل" بالذكر السنوية الـ98 للمطربة العراقية عفيفة إسكندر.



يشار إلى أن عفيفة ولدت الراحلة العراقية عفيفة إسكندر عام 1921 فى مدينة الموصل العراقية من أب عراقى وأم يونانية، وقضت فى بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935 .

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ولقبت عفيفة بمنلوجست المجمع العربى الموسيقى كونها أجيدت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف بعدة أنواف من الآت الموسيقية أبرزها "ماريكا دمترى".

وتعتبر والدتها أول من نصحها ودعمها فى مسيرتها وأخبرتها بأن الغرور هو مقبرة الفنانين.

وتزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر فى عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عام واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك