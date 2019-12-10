- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن من هي العراقية عفيفة اسكندر التي احتفل "جوجل" بذكرى ميلادها الـ98 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
احتفل محرك البحث العالمى "جوجل" بالذكر السنوية الـ98 للمطربة العراقية عفيفة إسكندر.
يشار إلى أن عفيفة ولدت الراحلة العراقية عفيفة إسكندر عام 1921 فى مدينة الموصل العراقية من أب عراقى وأم يونانية، وقضت فى بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935 .
ولقبت عفيفة بمنلوجست المجمع العربى الموسيقى كونها أجيدت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف بعدة أنواف من الآت الموسيقية أبرزها "ماريكا دمترى".
وتعتبر والدتها أول من نصحها ودعمها فى مسيرتها وأخبرتها بأن الغرور هو مقبرة الفنانين.
وتزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر فى عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عام واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك
كانت هذه تفاصيل خبر من هي العراقية عفيفة اسكندر التي احتفل "جوجل" بذكرى ميلادها الـ98 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.