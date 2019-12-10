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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع دعم حساب المواطن المخصص لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
بدأ اليوم إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.
ويترقب آلاف المستفيدين من دعم البرنامج، والمقرر حسب الجدول الزمني الدوري للصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي .
ويصادف صرف الدفعة الـ25 دورة شهر ديسمبر يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل .
واستبق البرنامج موعد الإيداع للدفعة الجديدة بتوضيحات مهمة للمستفيدين ردًا على استفسارات وردت إلى حساب خدمة المستفيدين، بشأن موقف المواطنين الذين اكتتبوا على أسهم شركة أرامكو السعودية، خلال الطرح العام الأولي الذي انتهى منذ يومين، وكذلك إيضاح موقف التابعين الذي تًوفّي عنهم المستفيد من دعم حساب المواطن.
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