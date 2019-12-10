اخبار العالم

بدء إيداع دعم حساب المواطن المخصص لشهر ديسمبر

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع دعم حساب المواطن المخصص لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

بدأ اليوم إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

 

ويترقب آلاف المستفيدين من دعم البرنامج، والمقرر حسب الجدول الزمني الدوري للصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي .

Advertisements

 

ويصادف صرف الدفعة الـ25 دورة شهر ديسمبر يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل .

 

واستبق البرنامج موعد الإيداع للدفعة الجديدة بتوضيحات مهمة للمستفيدين ردًا على استفسارات وردت إلى حساب خدمة المستفيدين، بشأن موقف المواطنين الذين اكتتبوا على أسهم شركة أرامكو ، خلال الطرح العام الأولي الذي انتهى منذ يومين، وكذلك إيضاح موقف التابعين الذي تًوفّي عنهم المستفيد من دعم حساب المواطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء إيداع دعم حساب المواطن المخصص لشهر ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا