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شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تلزم شاب بدفع 99 ألف دولار لفتاة وعدها بالزواج وأخلف وعده والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
ألزمت محكمة التمييز في الكويت، شابًّا بدفع مبلغ 30 ألف دينار أي نحو (99 ألف دولار) لإحدى الفتيات، بعد احتياله عليها وأخذ المبلغ المذكور منها ووعدها كذِبًا بالزواج.
وتعود القصة إلى قيام شاب بإيهام فتاة بالزواج للحصول على مبلغ مالي لافتتاح مشروعه الخاص الذي يؤهله للزواج منها، حيث هرب بمجرد حصوله على المبلغ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وأوضحت المحامية حوراء الحبيب، دفاع الفتاة المدعيَة، أن موكلتها لجأت إلى القضاء للحصول على حقها بعد أن قامت باقتراض المبلغ المذكور من أحد المصارف لإعطائه للشاب الذي أوهمها بالزواج.
وأضافت المحامية الحبيب أنها قدمت إلى المحكمة المستندات والفواتير التي توثق كلام الفتاة المدعيَة، والتي تم بناءً عليها سحب القرض وإعطاؤه للمتهم
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