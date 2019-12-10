شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزارء نيوزيلندا: بركان"وايت آيلاند" مأسآة مدمرة والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، في البرلمان اليوم الثلاثاء تعليقا على البركان الذي ثار أمس في جزيرة "وايت آيلاند " أشهر الجزر السياحية في بلادها : "حجم المأساة مدمر" مضيفة أن من بين الجرحى والمفقودين أشخاص من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وماليزيا ونيوزيلندا

وأضافت أردرن : هناك حاجة إلى طرح تساؤلات بعد ثوران البركان الذى راح ضحيته ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وجرح العشرات.

وذكرت الشرطة أنه من بين 47 شخصا كانوا في الجزيرة أو بالقرب منها وقت ثوران البركان يوم أمس الاثنين، ولقي خمسة أشخاص حتفهم وجرح 31 آخرون، ولا يزال الكثيرون في حالة حرجة.

ويتم علاج الناجين من الكارثة في وحدات لعلاج الحروق حول البلاد فيما تواصل الشرطة العمل على البحث عن ثمانية أشخاص مازالوا في عدد المفقودين، ويتم اعتبارهم في عداد الموتى.