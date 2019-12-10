رئيس وزراء إثيوبيا يتسلم جائزة نوبل

من المقرر أن يتسلم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، جائزة نوبل للسلام خلال مراسم مقررة في العاصمة النرويجية أوسلو الثلاثاء.



وحاز آبي أحمد جائزة نوبل للسلام "لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة" وجهوده من أجل "السلام والتعاون الدولي"، وهو أول شخصية إثيوبية تحصل على جائزة نوبل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أكد أن جائزة نوبل، التي فاز بها، ستمنحه "طاقة" للعمل بشكل أكبر نحو السلام.

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وأضاف آبي أحمد: "جائزة نوبل للسلام لم تُمنح لي فحسب، بل مُنحت لإثيوبيا، لم أستطع أن أقول لا.. وقد قبلتها".

وقالت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، في بيان نشر على الموقع الرسمي لجائزة نوبل، إن آبي أحمد عندما أصبح رئيسا للوزراء في أبريل/نيسان 2016 أعرب بوضوح عن رغبته في استئناف محادثات السلام مع إريتريا.

وفي تعاون وثيق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سارع آبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاقية السلام، لإنهاء وضع "اللاسلم واللاحرب" القائم منذ فترة طويلة بين البلدين.

ومن المقرر أيضا تسليم جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد في العاصمة السويدية ستوكهولم.