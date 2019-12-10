سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق السوداء بالسودان إلى 83 جنيها، بزيادة نصف جنيه مقارنة بالأمس، وبقي متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

ويأتي ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية غير الرسمية رغم هدوء التعاملات خلال الفترة الماضية، ترقبا لنتائج مؤتمر اقتصادي دولي تستعد الخرطوم لاستضافته خلال أيام.

ويترقب المتعاملون في الدولار نتائج عقد مؤتمر "أصدقاء السودان" في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي تتوقع منه البلاد جمع تمويلات واستثمارات تدعم اقتصادها.

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصادها، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

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سعر اليورو والإسترليني

وانخفض سعر اليورو في بنك أم درمان 50 جنيها للبيع و49.75 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج بقي اليورو عند 50.32 جنيه للبيع و50.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان إلى 59.69 جنيه سوداني للبيع، و59.40 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 91.30 جنيه والإسترليني 108.83 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقرت العملات العربية في معظم البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء (بينما سجل 12.05 جنيه للشراء و11.99 جنيه في البنك السعودي السوداني) وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء في معظم البنوك.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 22.13 جنيه والدرهم الإماراتي 22.67 جنيه والدينار الكويتي 252.8 جنيه.