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قرقاش: التوقف عن دعم التطرف بداية علاج مجلس التعاون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قرقاش: التوقف عن دعم التطرف بداية علاج مجلس التعاون

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش، إن تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقاً وأميناً، أساسه تغليب مصلحة المجلس، مشدداً على أن "المسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته".

 

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وأضاف الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الثلاثاء: "الالتزام بالعهود، واستعادة المصداقية، والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج".

 

وجاءت تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش قبيل ساعات من انعقاد القمة الأربعين لدول التي تستضيفها اليوم العاصمة الرياض بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

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