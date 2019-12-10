- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: التوقف عن دعم التطرف بداية علاج مجلس التعاون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش، إن تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقاً وأميناً، أساسه تغليب مصلحة المجلس، مشدداً على أن "المسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته".
وأضاف الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الثلاثاء: "الالتزام بالعهود، واستعادة المصداقية، والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج".
وجاءت تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش قبيل ساعات من انعقاد القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها اليوم العاصمة السعودية الرياض بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: التوقف عن دعم التطرف بداية علاج مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.