صحيفة إماراتية: قمة الرياض فرصة لمعالجة عدد من الملفات المطروحة أمامها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحت عنوان "قمة مواجهة التحديات" كتبت صحيفة الخليج: تنطلق اليوم في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، فعاليات القمة الخليجية ال40، في خطوة تظهر مجددا إصرارا من قادة دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات التي تواجه منطقة الخليج بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام .. ففي صلب هذه القمة يظهر الحرص على تعزيز التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، التي من شأنها خدمة الأهداف التي تأسس المجلس من أجلها " .



وقالت الصحيفة " تنعقد القمة الخليجية هذا العام وسط أجواء استثنائية، خاصة في ظل الأزمات الكبيرة التي تعصف بالكثير من الدول في العالم العربي، ويمكن هنا فهم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت التزامها بالتكتل الخليجي المؤسسي، انطلاقا من عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وهو ما أشار إليه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي أكد أن قمة الرياض تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجيين.

وأضافت " يدرك قادة دول مجلس التعاون الخليجي طبيعة الأوضاع الجديدة التي أفرزتها السنوات القليلة الماضية في المنطقة العربية والعالم ..

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والتئام القمة ال40 في الرياض سيكون فرصة لمعالجة عدد من الملفات المطروحة أمامها، من أبرزها تعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، والقضايا التي تشكل خطرا على مستقبل منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

وأشارت إلى أنه لهذا يكتسب انعقاد القمة الخليجية اليوم في الرياض، دلالة كبيرة واستثنائية، إذ أثبتت المملكة قدرة على مواجهة العواصف التي مرت بها المنطقة خلال العقود الماضية، يدعمها الحضور السياسي الدولي الكبير والعمق الخليجي والعربي على امتداد تاريخها.

ولفتت إلى أنه منذ تأسيسها كانت المملكة، وستظل، لاعبا رئيسيا في جمع الكلمة وتوحيد الصف، ولا يختلف اثنان حول الدور الاستثنائي الذي تقوم به، خاصة أن المنطقة العربية والخليجية صارت تتهددها أخطار ومطامع عدة، تتجسد في الحروب التي يعيشها أكثر من بلد عربي، خاصة منذ أحداث ما يسمى «الربيع العربي»، التي أدخلت بلدانا عدة، هي: اليمن، سوريا، ليبيا، مستنقع الصراعات الداخلية، ناهيك عن أوضاع اقتصادية هشة في بلدان أخرى، يتطلب معها البحث عن وسائل جدية لمواجهة هذه التحديات.

واختتمت صحيفة " الخليج " افتتاحيتها بالقول " لا شك في أن القمة الخليجية ستشكل دفعة إضافية ومهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، استشعارا لخطورة ما يستهدف المنطقة من تحديات ومؤامرات شرسة تستهدف كيانها، وإدخالها في دوامة عدم الاستقرار عبر الاستقطابات السياسية الخارجية والتحالفات المشبوهة تحت يافطات عدة، تستهدف خدمة الأجندات الأجنبية التي تراهن على تفكيك التماسك الخليجي، وهو ما لن يسمح به قادة المجلس، الذين أكدوا حرصهم على استمرار المجلس ليخدم الهدف الأساسي من قيامه، إذ إن ما يجمع دوله من أواصر الأخوة والدم والمصير المشترك، سيكون الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات والمخططات الخارجية".