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قمة خليجية في الرياض اليوم وسط جهود لإنهاء الخلاف مع قطر

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تنطلق في العاصمة ​​ ​الرياض​ اليوم أعمال قمة مجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجهود المبذولة لإنهاء الخلاف مع قطر.

وكان من المقرر عقد قمة هذا العام في ​الإمارات​، ولكن تم تغيير المكان إلى الرياض في الأسابيع الأخيرة.

ولم تعلن ​الدوحة​ بعد ما إذا كان الأمير الشيخ تميم بن حمد سيحضر القمة الخليجية. ولم يحضر الأمير قمة المجلس العام الماضي والتي عقدت أيضا في الرياض. وسوف يكون حضوره هذا العام بمثابة إشارة إلى تحسن في العلاقات بين البلدين.

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وكان وزير ​الدولة​ القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي وصل إلى الرياض الاثنين ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع المجلس الوزاري في السعودية.

ويتألف ​​ من السعودية والإمارات و​البحرين​ و​الكويت​ وقطر و​سلطنة عمان​.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران من عام 2017 علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم ​الإرهاب​ والتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تنفيه قطر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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