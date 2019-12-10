وافقت لجنتا الشؤون العسكرية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على طرح الميزانية العسكرية لعام 2020 للتصويت.

وأفاد مراسل "​سبوتنيك​" بأن الميزانية العسكرية الأميركية ​الجديدة​ تحظر تسليم مقاتلات "إف-35" إلى ​تركيا​. وكان يجب أن تبيع ​الولايات المتحدة​ مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، غير أنها هددت بإلغاء صفقة مقاتلات "إف-35" لتركيا بعد أن أقبلت الأخيرة على استيراد وسائط الدفاع الجوي من ​روسيا​.

وطالبت ​واشنطن​ ​أنقرة​ بالتخلي عن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا وشراء منظومات "باتريوت" الأميركية، مهددة بإلغاء صفقة مقاتلات "إف-35" لتركيا في حال رفضت الأخيرة التجاوب مع المطلب الأميركي.

ورفضت تركيا التخلي عن صفقة شراء منظومات "إس-400" الروسية.