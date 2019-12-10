وافقت لجنتا الشؤون العسكرية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على طرح الميزانية العسكرية لعام 2020 للتصويت.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الميزانية العسكرية الأميركية الجديدة تحظر تسليم مقاتلات "إف-35" إلى تركيا. وكان يجب أن تبيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، غير أنها هددت بإلغاء صفقة مقاتلات "إف-35" لتركيا بعد أن أقبلت الأخيرة على استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا.
وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا وشراء منظومات "باتريوت" الأميركية، مهددة بإلغاء صفقة مقاتلات "إف-35" لتركيا في حال رفضت الأخيرة التجاوب مع المطلب الأميركي.
ورفضت تركيا التخلي عن صفقة شراء منظومات "إس-400" الروسية.
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