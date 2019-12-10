الغارديان تكشف عن وثائق جديدة تثبت تضليل الرأي العام الأميركي بخصوص الحرب الأفغانية

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا كتبه، بيتر بومونت، عن وثائق جديدة تثبت تضليل الرأي العام الأميركي بخصوص الحرب الأفغانية. وتضم الوثائق شهادات لمسؤولين وجنود شاركوا في الحرب الأفغانية التي كلفت الأمريكيين ترليون ​دولار​، وقتل فيها أكثر من 2300 من الجنود وأصيب أحو 20 ألف بجروح. كما ذهب ضحية الحرب الأمريكية أيضا عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان.

ولفتت إلى ان "هذه الوثاق تشبه الوثاق السرية عن حرب فيتنام التي سربت عام 1971 وكشفت هي الأخرى الكثير من الحقائق المفجعة التي كانت محجوبة عن الناس، ومن أهم ما جاء في الوثائق أن المسؤولين الأميركيين تلاعبوا بالإحصائيات لإيهام الرأي العام الأميركي أن ​الولايات المتحدة​ في طريقها إلى حسم الحرب لصالحها".

كما أشارت إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة غضت الطرف عن ​الفساد​ المتفشي بين المسؤولين الأفغان، وسمحت لهم بالاستيلاء على الأموال الأميركية دون حسيب ولا رقيب.