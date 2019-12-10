ضاهر تمنى على سلامة تأمين العملات الصعبة لاستيراد عناصر الإنتاج الزراعية

تمنى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حاكم ​مصرف لبنان​ تأمين العملات الصعبة لاستيراد عناصر الإنتاج الزراعية ومستلزماتها للمزارعين وكذلك المواد الخام للصناعات الغذائية كي لا نعرض ​الأمن​ القومي الغذائي للخطر نتيجة النقص الحاد في الإنتاج.

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