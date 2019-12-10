عبدالله: قرارات العفو الخاص والتجنيس وجهان لكيفية استثمار المواد الدستورية

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن، "قرارات العفو الخاص، والتي تتناقص مع روحية خطابات وادعاءات ​محاربة الفساد​، كما سابقاتها، قرارات التجنيس الاخيرة، والتي انتشرت روائح السمسرات فيها، وجهان بارزان، لكيفية استثمار المواد الدستورية، لأهداف لا تحمل البعد الوطني".

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