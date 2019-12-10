محتجون على انهيار سقف المبنى القديم في الميناء قطعوا الأوتوستراد البحري

قطع عدد من المواطنين المحتجين على انهيار جزء من سقف المبنى القديم في ​الميناء​ الاوتوستراد العام عند الكورنيش البحري في الميناء بالاطارات المشتعلة، في حين تشهد ​مدينة طرابلس​ حركة سير طبيعية هذا الصباح، وفتحت المدارس والجامعات ابوابها، فيما حركة العمل في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية طبيعية والطرق في المدينة ومحيطها سالكة باستثناء المسارب المؤدية الى ​ساحة النور​.

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