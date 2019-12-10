جمالي: لفتح تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولية انهيار منزل بالميناء

اشارت عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ديما جمالي الى اننا "نتألم مع اهلنا في الميناء، بعد سقوط ضحيتين في انهيار منزل فجر اليوم؛ فلا شيء يبرر موت الإنسان، متى كان ضحية إهمال مسؤوليه. تعازينا الحارة لأهل الفقيدين والشفاء العاجل للجرحى، وندعو الى فتح تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولية بغية المحاسبة".
ولفتت جمالي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان الاكيد، اننا بحاجة لورشة عمل طارئة في كل لبنان، لمسح الأبنية المهددة بالسقوط، والعمل على تدارك الكوارث قبل حدوثها.
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