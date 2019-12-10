الريس: جنبلاط يتواصل مع كل الافرقاء للخروج من هذا المأزق

أكد مستشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ أن "مسؤولية رئيس الجمهورية ان يطبق الدستور وان يضع الكتل النيابية امام مسؤوليتها وليس ان يحاول ان يدخل في عملية التأليف قبل التكليف"، مشيرا الى ان "الاتصالات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ ليست مقطوعة وجنبلاط يتواصل مع كل الافرقاء للخروج من هذا المأزق".

وفي حديث اذاعي لفت الريس الى انه "كل ما تأخرنا كل ما زادت التعقيدات والمصاعب والآن كل الخيارات والآفاق مسدودة بحكم الدخول المسبق بعملية تحديد هوية وتركيبة ​الحكومة​"، معتبرا ان "​لبنان​ احوج ما يكون لحكومة سريعاً تعيد الثفة للداخل والخارج وتتصدى للانهيار في كل ​القطاع الخاص​ والاقتصاد الوطني".

وامل الريس ان يحمل الاسبوع الحالي خلاصات للاتصالات تكون مختلفة عن ما توصلت اليه في الاسبوع الماضي.