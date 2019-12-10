ترامب وكيم يدخلان "جولة جديدة" من التراشق الكلامي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دونالد ترامب وكيم جونغ أون

وجاء الانتقاد بعد أن قال ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لديه الكثير جدا ليخسره إذا تصرف بطريقة عدائية، مضيفا "كيم لا يريد خسارة العلاقة الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة، أو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر."

وصرح المسؤول الكوري الشمالي البارز والمفاوض النووي السابق، كيم يونغ تشول، في بيان بأن بلاده لن تستسلم للضغوط الأميركية لأنه ليس لديها ما تخسره.

واتهم إدارة ترامب بمحاولة شراء الوقت قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده كيم قبل عام لواشنطن كي تنقذ المحادثات النووية.

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وتعثرت المفاوضات النووية منذ قمة فبراير بين كيم وترامب في فيتنام، والتي انهارت بعد أن رفضت الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات على نطاق واسع مقابل التخلص الجزئي من قدراتها النووية.

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وحذرت كوريا الشمالية بأنها ستسعى إلى "طريقة جديدة" إذا فشلت في الحصول على تنازلات أميركية كبرى بحلول نهاية العام.