سفير يسرق كتابا ثمنه 160 جنيها فقط

دبي - بواسطة محمد فارس استدعت وزارة الخارجية في المكسيك سفيرها لدى الأرجنتين، على خلفية تقارير تحدثت عن محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات أي ما يقارب 160 جنيها مصريا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رصدته كاميرا مراقبة بالمكتبة الشهيرة في العاصمة بوينس آيرس، يظهر فيه من قيل إنه السفير أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا، وهو يأخذ الكتاب، من المكتبة ويضعه وسط صحيفة وينصرف، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفاد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم، أنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة "تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي" البالغ من العمر 76 عامًا.

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وأوضح "إبرارد" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنه إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيُطرد على الفور: "لا تسامح مع خيانة الأمانة".