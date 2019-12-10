المغرب ينضم إلى تحالف “سمارت أفريكا” للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية في إفريقيا

انضم المغرب إلى تحالف “سمارت أفريكا” (إفريقيا الذكية)، وهي شبكة تطمح إلى النهوض بالتكنولوجيا الرقمية في إفريقيا وتحويل القارة إلى سوق رقميي موحدة.

وقال المدير العام للشبكة، لاسينا كوني، إنه “بانضمام المغرب، بات التحالف يضم 30 دولة عضوا تمثل سوقا إجماليا تتجاوز 750 مليون نسمة، والعديد من الشركاء الخواص ومن المنظمات الدولية، مضيفا أن المغرب يشهد تطورا مطردا في المجال الرقمي، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

جاء ذلك خلال حفل لتفعيل انضمام المغرب إلى التحالف نظم بالرباط على هامش تقديم فدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ، لورقة توصيات حول “الرقمنة في صلب النموذج التنموي بالمغرب”، بحضور مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصادي الرقمي والأخضر.

وتضم شبكة “سمارت أفريكا”، إلى جانب الدول الأعضاء 30، أكثر من 40 مقاولة من القطاع الخاص، بما في ذلك هواوي وفيسبوك وإنتيل وداتا كوميونيكيشن، فضلا عن العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.