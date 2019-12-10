المشتركة تطالب كامينتس بتجميد أوامر الهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمع نواب القائمة المشتركة بنائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إيريز كامينتس، بعد انتهاء المؤتمر الذي نظمته القائمة المشتركة في الكنيست ظهر أمس، الإثنين.

وضم الوفد النواب: أيمن عودة، إمطانس شحادة، أحمد طيبي، منصور عباس، أسامة السعدي، جابر عساقلة، وليد طه.

واقترح نواب المشتركة على كامينتس، بناء خطة عامة جديدة لتنظيم البناء في البلدات العربية، آخذة بعين الاعتبار توسيع مسطحات البناء وإيجاد حل قانوني لتنظيم البناء غير المرخص، إلى جانب تجميد فوري لكافة أوامر الهدم وإلغاء الغرامات المالية التي نصّ عليها "قانون كامينتس" المجحف، وخاصة بعد المعاناة الكبيرة للمواطنين العرب بعد إقرار القانون قبل عام وخروجه لحيز التنفيذ.

كما طالب نواب المشتركة، كامينتس، بربط البيوت العربية التي لن تحصل على ترخيص بالكهرباء.

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وأكد نواب المشتركة، أن خطوة الحكومة بإقرارها مثل هذا القانون غير العادل دفعت بالبلدات العربية إلى واقع صعب دون أن تعطي الحلول للأزمة، بل عقّدت الأمر أكثر مما كانت عليه.

وأضاف نواب المشتركة، أنهم سيواصلون نشاطهم ومساندة أصحاب البيوت المعرضة للهدم حتى إلغاء كافة أوامر الهدم، إلى إلغاء القانون نهائيا.