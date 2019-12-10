حيفا: مصرع شاب إثر تعرضه للطعن واصطدام سيارته بشاحنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من مدينة حيفا مصرعه إثر تعرضه للطعن واصطدام سيارته بشاحنة في شارع رقم 6، قرب مفترق "هَدريم" للشمال، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا مفاده اصطدام سيارة بالجزء الخلفي من شاحنة، على شارع رقم 6، قرب مفترق هَدريم للشمال، ما أدى إلى اشتعال النيران بالشاحنة، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لشاب (30 عاما)، ونقله إلى المشفى، ووصفت حالته بالحرجة، حيث وجِد بلا تنفس أو نبض"، وأقر الأطباء وفاته لاحقا.

ووفقا للشرطة، فإنه "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، حول وقوع حادث طرق على شارع رقم 4 لاتجاه الشمال، قرب مفترق هَدريم، وفقا للفحص الأولي، وجدت قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث، رجلا عالقا داخل سيارة وهو مصاب، إذ تعرض للطعن واصطدمت سيارته بشاحنة كانت تسير أمامه على الشارع. المصاب من سكان مدينة حيفا، تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المشفى، ووصفت حالته بالخطيرة جدًا، وتم إقرار وفاته في المشفى متأثرًا بجراحه البالغة، وتحقق الشرطة في أسباب وقوع الحادث".