الديموقراطيون: سلوك ترامب خطر على الأمن القومي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وسائل إعلام أميركية أنه من المتوقع أن يعلن الديموقراطيون، اليوم الثلاثاء، عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية ان لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.

وقالت "سي ان ان" إن هناك اتهاما ثالثا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

وجاءت هذه التقارير بعد جلسة استماع في مجلس النواب استمرت لساعات، مساء الإثنين، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب، واصفين الرئيس الأميركي بأنه "خطر حاضر وجلي على الأمن القومي.

اختتم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر، جلسة استماع بشأن مساءلة ترامب بإدانة سلوك الرئيس، باعتباره تهديدا مستمرا لانتخابات البلاد ونظام الحكم الديمقراطي.

وقال نادلر بعد أن استمعت اللجنة إلى أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن تحقيقهم في أمر ترامب "مثل هذا السلوك يستلزم المساءلة بشكل واضح. ستواصل هذه اللجنة عملها وفقا لذلك".

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وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات في الجلسة الثانية للجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي لمناقشة واستعراض أدلة تم التوصل إليها من خلال التحقيقات المتعلقة بأوكرانيا.

وتفضي هذه إلى محاكمة برلمانية لترامب بهدف عزله، علما أن البيت الأبيض رفض المشاركة في هذه الجلسات.

وكشف مستشار الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، دانيال غولدمان، عن أن الأدلة التي توصلت إليها اللجان تضمنت استخدام ترامب سلطته للضغط على الرئيس الأوكراني للتدخل في الانتخابات الأميركية العام المقبل لمصلحة ترامب، وهو ما سيفضي لمحاكمته.

وبعد أربعة أشهر على شهادة أحد المبلغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب لسعيه إلى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديموقراطيون ان هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة وإساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة.

لكن ترامب يعتبر التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد "عار" و"خدعة".