شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في بني صباح برازح والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، كانون الأول 10، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف صاروخي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015

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