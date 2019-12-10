الابتزاز الحوثي يرهق ملاك المحال التجارية ويرفع الأسعار (استطلاع)

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

يشتكي ملاك المحلات التجارية في العاصمة صنعاء من الابتزاز الحوثي المستمر، والذي أدى، بحسبهم، إلى ارتفاع كبير في أسعار كثير من السلع.



يقول مالك أحد المسالخ، إن الابتزاز من قبل المليشيا تجاوز حدوده، وإن الإضراب الذي دعت إليهم نقابة الجزارين، الأسبوع قبل الماضي، لم يكن له أي تأثير "لأننا نتعامل مع عصابة وليس مع سلطة حقيقية".

ويضيف، في حديث إلى "اليمن العربي" أن المليشيا تأخذ على كل "رأس غنم" يتم جلبه من الحديدة أو من المناطق القريبة من صنعاء، 750 ريالا، ما دفعهم إلى إضافة زيادة على سعر الكيلو، حيث ارتفع إلى 5500 بعد أن كان يباع بـ4500 ريال.

ويتابع: المواطن هو الوحيد المتضرر من هذا الابتزاز، لكن ماذا نفعل نحن غير رفع السعر للهروب من الخسارة. نحن نرفع السعر بعلمهم، وهم يريدون أن نكون في الواجهة أمام المواطن، بينما نحن ضحية مثله.

على ذات المنوال، يعلل مالك مركز تجاري إلغاءه للتخفيضات والمسابقات التي كان يقيمها، بما يتعرض له من ابتزاز من قبل المليشيا تحت أكثر من مسمى.

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ويؤكد، لـ"اليمن العربي" أن التخفيضات السابقة لم تعد تعني التنازل عن جزء من الربح، وإنما الخسارة المحققة، بعد الإضافات الضريبية وما يؤخذ تحت أكثر من مبرر.

ويشير إلى أن العاصمة صنعاء بيئة مناسبة للاستثمار، لتضاعف عدد السكان جراء النزوح، إلا أن ما يمارس من ابتزاز ومضايقات سيحولها إلى بيئة طاردة لرجال المال والأعمال وغيرهم من أصحاب المشاريع التجارية.

في السياق ذاته، كشف مالك أحد المقاهي التي تم إغلاقها مؤخرا، عن الدوافع الحقيقية لإغلاقها، بعد أن كانت المليشيا قد ادعت أن دوافع أخلاقية كالاختلاطق وغيره وراء الإغلاق.

وأوضح، لـ"اليمن العربي" أن المليشيا طلبت منهم مبالغ كبيرة، مقابل السماح باستمرار عملها، لكن كثيرا من أصحاب تلك المقاهي رفض دفع المبلغ، فعاقبوهم بالإغلاق.

وختم حديثه بالقول: كان بمقدورهم أن يصدروا توجيهات بمنع الاختلاط، وسيلتزم به الجميع، إن كان هذا هو المبرر الحقيقي للإغلاق.