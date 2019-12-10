الرئيس الأمريكي: تقرير المفتش العام "محاولة للإطاحة بي"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تقرير المفتش العام حول تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في علاقة حملة ترامب بروسيا، يظهر مؤامرة سياسية ضده، في تناقض مع نتائج التقرير.



وقال ترامب في البيت الأبيض: "كانت هذه محاولة للإطاحة بي والكثير من الناس شاركوا فيها.. وضُبطوا".

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وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي "لفق أدلة وكذب في المحاكم".

وخلص تقرير المفتش العام مايكل هوروفيتز إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي تحرك بشكل ملائم، عندما فتح التحقيق في صلات حملة المرشح ترامب الرئاسية وروسيا.

وأوضح المفتش العام أن المكتب كان لديه معلومات "كافية لإسناد التحقيق" عندما فتح التحقيق في 2016 الذي اطلق عليه اسم "كروس فاير هوريكان" حول حملة ترامب.