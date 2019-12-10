الرافدين: مستعدون لاستقبال طلبات الدوائر الراغبين بتوطين رواتبهم ومنحهم السلف

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن استعداده لاستقبال طلبات العديد من دوائر الدولة الراغبين بتوطين رواتبهم الكترونيا لدى المصرف ومنحهم بطاقة الماستر كارد ومن ثم استلامهم السلف الشخصية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية ومن ثم تسلم رواتبهم الشهرية عبرها".

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واضاف انه "بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2006 بمنح سلف وقروض مختلفة للموظفين والمواطنين ضمن اليات وضوابط معينة.