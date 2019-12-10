اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن استعداده لاستقبال طلبات العديد من دوائر الدولة الراغبين بتوطين رواتبهم الكترونيا لدى المصرف ومنحهم بطاقة الماستر كارد ومن ثم استلامهم السلف الشخصية.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية ومن ثم تسلم رواتبهم الشهرية عبرها".
واضاف انه "بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2006 بمنح سلف وقروض مختلفة للموظفين والمواطنين ضمن اليات وضوابط معينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين: مستعدون لاستقبال طلبات الدوائر الراغبين بتوطين رواتبهم ومنحهم السلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.