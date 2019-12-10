عمليات الرافدين تنفي وجود نوايا لتفريق المتظاهرين

ﻧﻔﺖ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ، الثلاثاء، وﺟﻮد اي ﻧﻮاﻳﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ المتظاهرين ﻓﻲ ذي ﻗﺎر، فيما ﺷﺪد ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ المحافظة ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن داﻋﻤﺔ وﺳﺎﻧﺪة لمطالب المتظاهرين السلميين ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق المشروعة. وﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ الﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﺟﺒﺎر اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﺑﺸﺄن ﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺤﺒﻮﺑﻲ وﺗﻔﺮﻳﻖ المتظاهرين وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻔﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻲ المحافظة وﻋﻮدة اﻟﺪوام ﻫﻮ ﻋﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ"، مبينا ان "ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات المتعلقة ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺳﺘﺼﺪر ﺣﺼﺮا ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ المتظاهرين السلميين ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺤﺒﻮﺑﻲ". ودعا وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻰ "اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ارﺑﺎك اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻣﻨﻲ ﻓﻲ المحافظة وﺟﺮ المتظاهرين ﻟﻠﺼﺪام ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء"، مشيرا الى ان "ﻗﻴﺎدﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ وﺷﺮﻃﺔ ذي ﻗﺎر ﺗﻨﺴﻖ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ المتظاهرين ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ والمناطق المحيطة ﺑﻬﺎ وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ المندسة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﺣﺮف اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻤﻲ". ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، اﻛﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ذي ﻗﺎر اﻟﻌﻤﻴﺪ رﻳﺴﺎن اﻻﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ان "اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن داﻋﻤﺔ وﺳﺎﻧﺪة لمطالب المتظاهرين السلميين ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق المشروعة"، لافتا الى ان "ﻗﻴﺎدة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻋﻄﺖ اواﻣﺮ ﻣﺸﺪدة ﻟﺠﻤﻴﻊ المؤسسات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﺿﺪ المتظاهرين ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻛﺎن". Advertisements وتابع ان "هناك ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﻣﻦ ﻓﻲ المحافظة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻻرﺑﺎك اﻟﻮﺿﻊ المستتب ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﺪن المحافظة"، موضحا ان "اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ أي اﺟﺮاء ﻻﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت المتظاهرين السلميين". وﺷﻬﺪت مدينة اﻟﻌﻤﺎرة اﻣﺲ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﻃﺎﻓﺖ ﺷﻮارع المدينة ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ المتظاهرين ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻻﻋﺘﺼﺎم، وﺟﺮى ﺣﻤﻞ ﻧﻌﻮش رﻣﺰﻳﺔ ﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺴﻨﻚ، ﻛﻤﺎ اﻗﻴﻢ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﺒﻨﻰ المحافظة وﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻘﻴﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ووﺿﻌﺖ ﺻﻮر ﺷﻬﺪاء ﻣﻴﺴﺎن ﻣﻦ المتظاهرين. وﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻏﻠﻖ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون، اﻣﺲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ بالمحافظة وأﻋﻠﻨﻮا اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﺪوام.



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