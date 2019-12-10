إبطال قنبلتين شديدتي الانفجار في هونج كونج

أعلنت شرطة هونج كونج، الثلاثاء، أنه تم العثور على قنبلتين محليتي الصنع شديدتي الانفجار، وتم إبطالهما بنجاح من جانب وحدة تفكيك المفرقعات في مدينة "هوا يان كوليدج".

وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانت القنبلتان مرتبطتين بأي شكل بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة المتمتعة بحكم شبه ذاتي على مدى ما يقرب من نصف العام، أم لا.

وبدوره، أوضح الضابط بوحدة تفكيك المفرقعات، أليك ماكويرتر، في تصريحات صحفية، أنه تم إبطال مفعول القنبلتين بشكل كامل، مشيرا إلى أنهما كانتا مجهزتين للتفجير من خلال هاتف محمول.

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وأضاف أن القنبلتين تحتويان على 10 كيلوجرامات من المتفجرات القوية ومسامير كانت ستتطاير عند وقوع التفجير.

وأشار إلى أن الغرض الوحيد من هاتين القنبلتين هو "قتل وتشويه الأشخاص"، مؤكدا أن تفجير القنبلتين كان سيتسبب في "قتل وجرح عدد كبير من الأشخاص".

وتشهد منطقة هونج كونج أعمال عنف منذ نحو 6 أشهر؛ حيث خرب المحتجون محطات للمترو وأشعلوا النيران في الشوارع، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه.

واشتعلت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى بكين قبل أن يتم سحبه، وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم للمحاكمة في البر الرئيسي، على الرغم من أن هونج كونج لديها نظامها القضائي المستقل.