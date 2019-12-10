متّى الإنجيلي وميخا النبي

النبوءة التي ذكرنا بها متى ال​إنجيل​ي كجواب رُؤَسَاءِ كَهَنَةِ ​اليهود​ وكتبتهم لهيرودس عندما سألهم أين يولد المسيح هي لميخا النبي. ولكن متّى يذكر نسخة مختلفة:

-نص ميخا «أَمَّا أَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمِ أَفْرَاتَةَ، وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَنْ تَكُونِي بَيْنَ أُلُوفِ يَهُوذَا، فَمِنْكِ يَخْرُجُ لِي الَّذِي يَكُونُ مُتَسَلِّطًا عَلَى إِسْرَائِيلَ، وَمَخَارِجُهُ مُنْذُ الْقَدِيمِ، مُنْذُ أَيَّامِ الأَزَلِ»(ميخا ٢:٥).

-نص متّى: «وَأَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمٍ، أَرْضَ يَهُوذَا لَسْتِ الصُّغْرَى بَيْنَ رُؤَسَاءِ يَهُوذَا، لأَنْ مِنْكِ يَخْرُجُ مُدَبِّرٌ يَرْعَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ»(متّى ٦:٢).

لنتوقّف عند كلمتي متسلّط ومدبّر مِن أجل فهم أعمق للهدف المقصود.

الترجمة السبعينيّة لنبوءة ميخا (تمّت في القرن الثالث قبل ​الميلاد​ على يد سبعين شيخًا يهوديًّا) تستعمل كلمة ἄρχοντα أي الحاكم أو الرئيس، فيما الكلمة اليونانيّة في إنجيل متّى هي ἡγούμενος أي القائد والرئيس الذي يحسن تدبير الأمور، وتستعمل الكلمة اليوم لرئيس الدير.

ويُجمع العلماء أنّ صيغة متّى لهذه الآية غير موجودة في أي مصدر كتابي ولا في التلمود، بل هي تفسيره الخاص.

لذا لا بد لنا مِن شرح معنى الحاكم الحقيقيّ بالمفهوم المسيحي: سلطته لا تستبدّ بل تعكس سلطان الله العادل، لا سيّما أنّ المّعني هنا هو الله الذي سيتجسّد، ويعلن سلطة خلاصه مِن الخطيئة ومِن حُكم الشرير عدو الإنسان. وهذا أصلًا ما حصل على الصليب عند نزول الرّبّ ​يسوع المسيح​ إلى الجحيم وقيامته، حيث أقام الإنسان معه.

ومن هنا أيضًا نفهم ما قاله ليسوع المجنونان الخارجان مِن القبور واللذان كان يسكنهما الشيطان: «مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ؟ أَجِئْتَ إِلَى هُنَا قَبْلَ الْوَقْتِ لِتُعَذِّبَنَا؟»(مت ٢٩:٨).