رئيس اتحاد الصحفيين السوريين: هيئة الصحفيين السعوديين عرضت علينا توقيع اتفاقية تعاون

كشف رئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبد النور أن هيئة الصحفيين السعوديين عرضت على الاتحاد توقيع اتفاقية تعاون، وذلك خلال مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في ​الرياض​ الأسبوع الماضي.

ولفت عبد النور إلى أن الاتحاد حضر اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي انعقد على مدى يومين في الرياض بناء على دعوة من اتحاد الصحفيين العرب وهيئة الصحفيين السعوديين.

وحول إجراءات سفر وفد اتحاد الصحفيين في سوريا الذي اقتصر عليه وعلى عضو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الأمين العام المساعد إلياس مراد، قال عبد النور: "عندما سافرنا إلى السعودية أخذنا موافقة الخارجية على السفر كالمعتاد كما أن تأشيرة الدخول والدعوة بحاجة إلى موافقة وزارتي الداخلية والإعلام السعودية وبالتالي هناك موافقة من الجهتين على الدعوة"، لافتاً إلى أن "السفر كان عبر الكويت واستلام التأشيرات جرى في مطار الرياض".

وأشاد عبد النور بالاستقبال الذي حظي به وفد اتحاد الصحفيين في سوريا بالرياض، ووصفه بأنه كان "جيداً ولافتاً ولائقاً"، موضحاً أن "اللقاءات كانت في الإطار المهني وكان هنالك طرح من هيئة الصحفيين السعوديين لتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الصحفيين في سورية والهيئة"، وأضاف: لقد "طلبنا أن يرسلوا لنا مسودة عن الاتفاقية لدراستها".

