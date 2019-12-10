تحطم طائرة النقل العسكرية التشيلية بعد اختفائها عن الرادار

تحطمت ​طائرة​ النقل العسكرية التشيلية في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا وذلك بعد اختفائها عن الرادار.

وكانت ​القوات​ الجوية التشيلية، اعلنت اختفاء طائرة شحن تابعة لها كانت متوجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. وأفادت القوات الجوية في بيان لها، بأن الطائرة كان على منتها 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا، وفقد الاتصال بها بعد حوالي ساعة من التحليق.

تم بعد ذلك إعلان حالة التأهب، وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة، التي اختفت أثناء تنفيذها مهام دعم لوجستية، لصيانة منشآت ​القاعدة​ القطبية الجنوبية التشيلية.