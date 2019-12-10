مسؤول أميركي: سلوك ترامب يستلزم المساءلة

اختتم رئيس اللجنة القضائية ب​مجلس النواب​ الأميركي، جيرولد نادلر، جلسة استماع بشأن مساءلة الرئيس ​دونالد ترامب​، بإدانة سلوك الرئيس باعتباره تهديدا مستمرا ل​انتخابات​ البلاد ونظام الحكم الديمقراطى. ولفت نادلر، بعد أن استمعت اللجنة إلى أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن تحقيقهم فى أمر ترامب: إلى انه "مثل هذا السلوك يستلزم المساءلة بشكل واضح، ستواصل هذه اللجنة عملها وفقا لذلك".

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