الجمهورية: حركة الاتصالات بدأت وتركزت في جانبها الأساسي بين عين التينة وبيت الوسط

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "حركة الاتصالات قد بدأت بالفعل في الساعات الماضية، وتركزت في جانبها الأساسي بين ​عين التينة​ وبيت الوسط، حيث سجّلت الساعات الماضية أكثر من اتصال بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ووزير المال ​علي حسن خليل​".

وبحسب المعلومات، فإنّ لقاء وشيكاً سيعقد بين الحريري و​الثنائي الشيعي​، فيما كان خط التواصل مفتوحاً في الساعات الاخيرة بين ​حزب الله​ و​التيار الوطني الحر​. وعلى رغم من حال عدم الانسجام الظاهر بين ​تيار المستقبل​ والتيار الوطني الحر، تحدثت المعلومات عن بدء محاولات لعقد لقاء بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​. إلّا أنّ مصادر بيت الوسط أكدت لـ "الجمهورية" انها لا تملك اي معطيات حول هذا الأمر.



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