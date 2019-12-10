قتيلان بإنهيار مبنى في الميناء بمدينة طرابلس

إنهار مبنى مأهول مؤلف من طبقتين في حي الأندلس في الميناء على قاطنيه ما أدى إلى وفاة شخصين.
ويعمل الدفاع المدني والصليب الأحمر على سحب المواطنين.
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