بري: الازمة تضغط على لبنان في كل مفاصله والوقت اكثر من ثمين

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ تأكيده ان "الازمة تضغط على ​لبنان​ في كل مفاصله، وكما سبق وقلت انّ البلد لم يعد يتحمّل لأسابيع قليلة هذا الوضع الخطير"، مشيرا الى ان "الوقت اكثر من ثمين، وصار المطلوب بإلحاح حكومة تبدأ مسيرة الانقاذ. وهذا يتطلب بالدرجة الاولى أن تُزال كل الموانع والتعقيدات من طريق تأليف ​الحكومة​ الذي يجب ان يكون في منتهى السرعة".

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