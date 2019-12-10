حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن ​طريق ضهر البيدر​ و​ترشيش​ زحلة سالكة، وطريق ​عيون السيمان​ - ​حدث بعلبك​ مقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​. وأفادت بأن طريق ضهر البيدر بحمدون عاليه وصولاً الى بيروت سالكة. وأفادت بأن جميع الطرقات ضمن محافظة الشمال سالكة باستثناء ساحة النور طرابلس، كما ان اوتوستراد صور- صيدا باتجاه بيروت سالك. من جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروري بأنه تم قطع السير على اوتوستراد المنية مقابل شهرذاد والطريق البحرية، وتم قطع السير على طريق عام بر الياس عند مفرق المرج، وعلى مثلث كامد اللوز وطريق عام غزة.

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